Maceratese C5 trionfa nei playoff e conquista la promozione in C2

C’è anche una Maceratese che vince nel calcio a 5. La squadra allenata da Tommaso Perfetti battuto Ripaberarda (6-7 e 3-0) in entrambe le finali playoff regionali di serie D. Nell’ultima partita, giocata ai Ludi di Apollo di Piediripa, i biancorossi hanno calato il tris e vinto il match di ritorno 3-0 grazie alla doppietta di Patrassi e alla rete di Dezi. Al triplice fischio i giocatori ed il pubblico sono esplosi in un urlo di gioia. La Maceratese C5 del presidente Massimiliano Avallone ha vissuto una stagione da protagonista, la squadra ha chiuso il Girone D al secondo posto con 38 punti e completato l’impresa centrando sei vittorie su sei nella fase playoff contro Cantine Riunite Tolentino, Fabriano C5 e Ripaberarda (vincitrice playoff Girone F). Un risultato degno di nota per la città che dopo i successi nel calcio a 11 e nella pallavolo si gode la promozione della Maceratese C5 nel campionato di C2.

Questi i giocatori della Maceratese C5: Skandilajdi Imeraj, Alemako Agaj, Simone Guardati, Raffaele Menniti, Tommaso Dezi, Giacomo Florio, Francesco Patrassi, Clyde Torrese, Alex Torre, Jacopo Rossetti, Andrea Filippetti, Andrea Graciotti, Matteo Malvolti, Emiliano Imeraj e Leonardo Pezzanesi.