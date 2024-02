Magia del biliardo. Malaspina e Ternelli campioni regionali

La prima volta. Quella di una coppia spezzina a conquistare il campionato regionale a coppie di biliardo Uisp specialità a boccette. Il trionfo è del duo composto da Diego Malaspina e Giacomo Ternelli. Il calendario delle manifestazioni del comitato provinciale della Spezia e della Valdimagra, si è arricchito della competizione disputata nei giorni scorsi nella sala del Bar Maxim di Molicciara, rappresentato dai titolari Alessio Giacomelli, Marco Graziano e Andrea Bacinelli. Ai nastri di partenza 62 coppie, 40 spezzine e 22 genovesi, che si sono affrontate nei vari raggruppamenti, dai quali sono emerse, per la disputa del girone finale, le migliori coppie, poi abbinate nelle sfide: Gian Marco Baudi-Cristiano Stefanelli contro Marco Sposito-Tiziano Tognetti, entrambe dell’Arci Campetto, per poi affrontare proprio Malaspina e Ternelli dell’Abs Sarzana; e poi ancora Alberto Bassignani-Tino Battaglia contro Alfredo Lanata-Roberto Giudice, Mauro Binot-Daniele Malerba contro Stefano Ronci-Andrea Costantini e Fabio Provenzano-Matteo Sanguinetti contro Mauro Botto-Giovanni Parodi. Nelle fasi di semifinale Malaspina e Ternelli hanno ragione della coppia genovese Lanata-Giudice, dopo un match avvincente. Nell’altra gara, sempre di grande spessore, la vittoria nel ‘derby della Lanterna’ a Provenzano-Sanguinetti su Binot-Malerba. Nella partita conclusiva l’arbitro Francesco Rovai ha diretto con precisione. "Partita unica ai 70 punti – commenta Franco Stuttgard, presidente della Lega Uisp Biliardo provinciale – inizio favorevole ai padroni di casa che si sono portati 32 a 26, poi la partita si è trascinata lenta, anche perché il bravissimo Ternelli, che aveva giocato meravigliosamente bene nelle partite precedenti, è apparso leggermente spento. Ma a questo punto è stato Malaspina a prendere in mano le redini e per gli avversari è calato il sipario: tre volte di fila 10 punti sul pallino hanno portato lo score a 67-33. Provenzano ha provato a reagire, ma su un calcio di biglia è incorso in uno sbaglio, pagando i 3 punti.

Marco Magi