Maira Zanotti trionfa al Rally del Ciocco: primo posto femminile e successo nel Toyota Yaris Cup

Il 2025 non sta solo riportando i rally in terra modenese, ma anche regalando soddisfazioni ai driver gialloblù. Infatti nella gara d’apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally, il 48° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, la pilota di Levizzano Rangone Maira Zanotti ha conquistato il primo posto nella classifica femminile tricolore e nel Toyota Yaris Cup il primo gradino del podio fra gli Under 25 oltre ad un eccellente quarto posto assoluto nel trofeo della casa automobilistica nipponica. La competizione si è rivelata insidiosa fin dalle prime battute, con condizioni meteo estremamente difficili nella giornata di sabato, che hanno reso le prove speciali ancora più selettive. Meglio la domenica, con il sole che ha finalmente fatto capolino regalando un fondo più asciutto. "Siamo felicissime del risultato e di come sia andata la gara – ha spiegato Maira Zanotti – abbiamo trovato un ottimo feeling con la macchina, la Toyota Yaris Gr, grazie al grande lavoro fatto dal team. Non potevamo sperare in un inizio di stagione migliore. Ringrazio TMotor Bologna, Tecno2, il team assistenza GB Motors oltre alla mia famiglia e a tutti coloro che mi supportano in questo percorso sportivo".

Sempre nella disciplina rally, ma nel settore autostoriche, il Vallate Aretine, prima gara del Campionato Italiano, ha visto conquistare il secondo posto di classe da parte di due piloti modenesi: Giuliano Palmieri, in coppia con Christian Soriani, a bordo di una Porsche 911; Gian Luigi Falcone, affiancato da Erika Balboni, su Peugeot 309 gti. Se per Palmieri si tratta dell’ennesimo alloro che va ad aggiungersi ai tanti trionfi conseguiti anche nelle cronoscalate, per Falcone il Vallate Aretine ha rappresentato il debutto in una gara tricolore. "Abbiamo concluso sul podio una gara molto impegnativa – ha spiegato Gian Luigi Falcone – che ci ha insegnato molto. Questa competizione è stato il nostro secondo rally in assoluto e dobbiamo ancora imparare tanto. Ora attendiamo con trepidazione il Rally Città di Modena, la gara di casa".

Interessanti novità anche per il driver sassolese Edoardo Barbolini, che disputerà il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance a bordo di una Ferrari del Team AF Corse, squadra blasonata e collegata al cavallino rampante.

