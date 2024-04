Maldini Vola verso Rio pensando a Parigi

Nella Nazionale italiana di tiro a segno che si prepara a volare a Rio de Janeiro troviamo anche il bolognese Federico Nilo Maldini. In Brasile, fino a sabato prossimo, è previsto il final olympic qualification championship. In palio ci sono i 16 lasciapassare per le competizioni individuale di Parigi 2024. Il direttore della preparazione olimpica e paralimpica, Pierluigi Ussorio, ha convocato 16 tiratori, 9 uomini e 7 donne.

In 7 parteciperanno ai concorsi di carabina, dove ci sarà anche Edoardo Bonazzi, terzo nella gara a 10 metri in Coppa del Mondo a Granada, mentre in 9 saranno al via delle competizioni di pistola, dove proveranno a centrare la qualifica Olimpica sia Federico Maldini – 23 anni, cresciuto nel poligono di via Agucchi e oggi punto di forza dei Carabinieri – nella gara ad aria compressa sia Massimo Spinella nel contest di pistola automatica. Tra le donne, occhi puntati su Sofia Ceccarello nella Carabina e Maria Varricchio nella Pistola.

"Questa è la penultima competizione che mette in palio la qualificazione ai Giochi Olimpici e rappresenta l’ultima chiamata per il settore dell’aria compressa. Guardiamo con ottimismo alla gara di pistola maschile e a quelle di carabina – dice Ussorio –. I ragazzi si sono allenati tantissimo in questo periodo e i riscontri che abbiamo sono molto interessanti. Dopo Rio penseremo agli Europei di Osijek a giugno: l’obiettivo è quello di ottenere altri pass Olimpici, sentiamo di meritarli per quello che abbiamo fatto vedere".

Con Federico Nilo Maldini ci saranno Edoardo Bonazzi, Simon Weithaler, Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani, Luca Tesconi, Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut, Massimo Spinella, Sara Costantino, Maria Varricchio, Chiara Giancamilli, Margherita Brigida Veccaro.