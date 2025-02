Malvina, Khayer e Parisi: Bologna premia gli assi dell’inclusione

Tre campioni. Tre campioni in campo e fuori, premiati dall’assessora allo sport del Comune, Roberta Li Calzi. I tre sono stati invitati a Palazzo d’Accursio e il riconoscimento – con il patrocinio dell’Unione Veterani dello Sport del presidente Giancarlo Galimberti – è stato concesso non solo per i risultati ottenuti, ma anche per il lavoro e l’impegno svolti a favore dell’inclusione sociale.

Così è stata premiata Pamela Malvina, originaria del Camerun, infermiera al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore che è stata capace di conquistare un titolo europeo nel pugilato. La sua corsa è tutt’altro che finita, dal momento che sogna anche una cintura iridata.

Arcido Parisi è una delle icone di casa nostra relativamente al cricket. Insegnante di scuola media per più di quarant’anni, Parisi è per tutti il presidente. Il presidente del Pianoro Cricket Club: 15 scudetti e una Coppa dei Campioni. Tanti titoli e l’impianto di Rastignano, il cosiddetto Ovale, sul quale si sono formati italiani e italiani di seconda generazione giocando a cricket, mescolando razze, religioni, cibi e quant’altro. Il tutto sempre all’insegna dell’inclusione.

L’ultimo riconoscimento è per Abul Khayer, elettromeccanico, originario del Bangladesh: A 13 anni arrivò a Bologna senza genitori: ha vinti diversi titoli italiani e adesso ricopre il ruolo di presidente del Bologna Cricket Club che nel frattempo è diventata una sezione della Sef Virtus.