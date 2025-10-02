Malvina, riflettori mondiali con Carbajal : "L’ho promesso a Palmieri, vi stupirò"

Poco più di un mese alla sera di Pamela Malvina. Una sera che metterà il pugilato bolognese sotto i riflettori, ma soprattutto una donna che sul ring ha dimostrato in ogni occasione di avere la stoffa e il talento della campionessa, che si è presa il titolo italiano, due cinture europee, ma anche una cittadinanza a lungo attesa. Una ragazza che ha preso a pugni i pregiudizi e che tra le sedici corde ha portato una città intera.

Il 7 novembre i riflettori del PalaDozza si accenderanno sulla pugile-infermiera, che si giocherà il titolo iridato contro l’esperta Karen Elisabeth Carbajal. "Sono molto emozionata, non avrei mai pensato a un Mondiale – racconta Malvina –. La preparazione per questo titolo è stata tosta. Forse la più dura. Sono dovuta uscire dalla mia zona di comfort, è stato difficile perché ho dovuto lavorare su alcuni lati del mio fisico su cui non lavoro mai. Sta dando i suoi frutti, non pensavo di riuscire ad arrivare a certe cose, ma grazie alla mia squadra sono riuscita a fare una preparazione che mi sta dando grandi frutti. Mi vedrete volare sul ring come non mi avete mai visto, quindi spero possiate venire numerosi".

L’evento, che sarà organizzato da Bolognina Boxe insieme alla Promo Boxe che rappresenta Malvina, sarà l’occasione per mantenere una promessa importante fatta a uno dei simboli della sua palestra. "Ringrazio Mario Loreni per avermi portato fino a qui. Siamo riusciti a mantenere una promessa fatta a Franco Palmieri, direttore tecnico della nostra palestra che ha una malattia degenerativa e aveva chiesto di arrivare al titolo iridato in tre anni per potermi vedere sul ring. Ci siamo e sono contenta anche di potergli regalare questa soddisfazione".

Impossibile poi non pensare a chi l’ha sempre aiutata a conciliare lavoro e allenamenti ma anche alla sua città, pronta a sostenerla "Devo ringraziare anche l’Ausl di Bologna. Mi sono sempre venuti incontro, per potermi prendere cambi e ferie quando devo combattere o allenarmi. Voglio ringraziare anche Regione e Comune. Ad ogni titolo mi hanno affiancato, dato gli spazi e il supporto necessario. Mi sento fortunata di avere una comunità che mi sta vicina da sempre".

Con il conto alla rovescia che è già scattato, a fare il punto ci ha pensato anche Alessandro Danè, da sempre all’angolo di Malvina "Organizzare un titolo mondiale al PalaDozza è qualcosa di incredibile. Rimarrà negli annali del pugilato bolognese, ma anche a livello internazionale. Conosciamo bene il valore della Carabajal, ma siamo consapevoli anche dei nostri. Siamo stati a Londra per allenarci, Pamela sta rispondendo bene a tutti i segnali di questo percorso. Siamo stati anche ad Assisi con la Nazionale per fare guanti. Pamela è prontissima, sappiamo bene cosa c’è in palio e ci faremo trovare pronti".

Oltre al titolo mondiale di Malvina, sul ring anche il match sottoclou valido per il titolo italiano dei pesi leggeri che vedrà protagonista Biancamaria Tessari della Sempre Avanti contro Paola Cappucci.