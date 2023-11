Mamanet, la neonata società pensa ai campionati nazionali. Frampula già premiato

Nasce dall’esperienza del Mamanet e dalla volontà della presidente, Lucia Minelli, la nuova realtà sportiva dell’Asd Frampula votata allo sport per tutti. Un desiderio, quello della presidente, di portare in un’associazione sportiva lo spirito di aggregazione e la voglia di divertirsi frutto di questi anni di pratica con il Mamanet (un mix tra pallavolo e pallamano). La pratica al momento si divide in varie palestre tra Forlì e Forlimpopoli dove sono così nati vari gruppi formati anche da donne alla prima esperienza sportiva. Pochi mesi di vita eppure tante belle imprese già portate a termine dal ‘Frampula’ che, in una manifestazione nazionale di Mamanet a Teramo si è aggiudicata l’attestato di merito come ‘Miglior squadra con spirito Mamanet’. Il prossimo appuntamento sono ora i campionati nazionali che si svolgeranno dal 17 al 19 novembre a Roma.