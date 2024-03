Mamma e figlia, splendide sirene. Michela e Alessia protagoniste ai mondiali di nuoto artistico

GARLASCO (Pavia)

Si muovono all’unisono, come se fossero legate da un filo sottile e invisibile, che richiama quel cordone ombelicale con il quale sono state unite davvero per nove lunghi mesi. Perché Michela Barbini, 60 anni e Alessia Fornasini, 26 anni, sono madre e figlia. E gareggiano, vincendo, nei campionati Master di nuoto artistico. Storie di donne vincenti, nello sport e nella vita. Ben lontano dai riflettori della notorietà.

Una simbiosi in acqua e un grande legame fuori anche se Michela, nata a Busto Arsizio, abita a Olgiate Comasco (Como) ma si sente profondamente garlaschese, perché di lì è originaria la sua famiglia e Alessia vive a Cambridge, in Inghilterra. Entrambe sono seguite da Monica Giordano, allenatrice della Qswim di Cusago (Milano), dove si allena mamma Michela e che guida da remoto anche la preparazione di Alessia.

Ecco allora quanto è bello e vincente il feeling, perché tale è quello tra una mamma e una figlia, capace di bruciare le distanze e consentire loro, in vasca, di muoversi in assoluta sintonia. Tale da farne la “coppia delle meraviglie“ del nuoto artistico, disciplina che unisce al nuoto elementi di ginnastica e di danza e nel quale gli atleti eseguono esercizi coreografici in perfetta sincronia tra loro e con la musica.

Come spesso accade, dopo la lunga preparazione, mamma e figlia prendono l’aereo, l’una dall’Italia, l’altra dal Regno Unito e si danno appuntamento in giro per il mondo. In occasione dei Mondiali Master si sono trovare a Doha, in Qatar, dove hanno fatto incetta di medaglie. "Sono emozionata – diceva alla vigilia dell’imbarco Michela Barbini – perché in questa disciplina ci metto tanta dedizione, passione, sacrificio e molto impegno". All’Hamad Acquatic Centre di Doha la coppia italiana è salita sul podio in tutti e tre gli esercizi nei quali hanno gareggiato. Michela Barbini ha ottenuto l’argento nel Solo al suo esordio nella categoria M60/69 e anche Alessia Fornasini è giunta seconda nella categoria M25/29.

Entrambe in realtà hanno ottenuto il miglior punteggio nel “Solo libero“, nel quale le atlete possono offrire l’interpretazione che ritengono più adeguata ma hanno dovuto fare i conti con il “Solo tecnico“, vale a dire i cinque passaggi obbligatori che prevedono la verticale a gambe flesse, la coda di pesce con chiusura in verticale, la spaccata con passo d’uscita, la sequenza di balletto e la goccia.

Lì sono state, purtroppo, meno precise e hanno perso la possibilità di salire sul gradino più alto del podio. Argento infine anche nel Duo categoria M40/49, la categoria viene assegnata stabilendo la media dell’età delle due atlete, nel quale si sono laureate vice-campionesse mondiali Master alle spalle delle atlete della Repubblica Ceca. Dopo la premiazione dell’ultima gara mamma e figlia si sono salutate e hanno fatto rientro a casa.

Ma per loro, campionesse italiane lo scorso anno, il tempo del riposo sarà molto breve. All’orizzonte, infatti, ci sono subito due impegni molto importanti da affrontare: i campionati Europei in programma a Belgrado (Serbia) a giugno e i campionati Italiani che, il mese successivo, saranno ospitati da Riccione (Rimini).