Mammut del rugby. Week end di sorrisi

Arezzoi, 18 febbraio 2025 – Bella settimana con il sorriso per il Rugby Mammut. I ragazzi della U18 a Pontedera in franchigia con Vasari hanno concluso una dura partita con una sudata vittoria 6-10. Una grande soddisfazione che deve essere la partenza per il lavoro duro in vista delle tappe del Rugby Seven. Vittoria di spessore anche quella dei giovani U16 contro Valdarno con un risultato di 48-10. Degno di nota l'esordio in campo di Riccardo dell'Aversano ,classe 2010, e la bella meta di Antonio Arseni. Vittoria anche per la classe U14 che a Colle Valdelsa ha giocato in una nuova formazione. Le numerose assenze in campo hanno costretto i tecnici a sperimentare i ragazzi in ruoli diversi.

Sempre a Colle Valdelsa i piccoli dell'U10 hanno partecipato ad un bel raggruppamento. Nonostante le assenze i ragazzi sono riusciti a farsi valere ed a mettere in campo il lavoro degli allenamenti. I mammuttini U8 hanno giocato a Campi Bisenzio con l'esordio di un nuovo piccolo Mammut, Tommaso. Ospiti del Molon Labe Rugby , Carlotta Bartoli e Safira Mafulu Mendez , hanno partecipato ad un allenamento congiunto con tutte le ragazze del progetto Arte Toscana.