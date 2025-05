Mammut Modena: sogno infranto in finale per la Serie C Femminile, successi in Serie D

Quello appena trascorso, è stato un week end ricco di impegni per le squadre agonistiche del Mammut Modena. Il sogno della squadra di Serie C Femminile di entrare nella fase nazionale si infrange solamente in finale. Le ragazze modenesi, vittoriose in semifinale sul Misano Sporting Club per 2-1, hanno visto svanire i sogni di gloria nell’ultimo capitolo della stagione contro Padel Academy Parma (2-0 al Mi Ma Sport Club in semifinale) che si è aggiudicato la gara per 2-0.

La Serie D Femminile si impone in trasferta con un punteggio di 2-1 sul Tennis Club Riccione. La squadra maschile del Mammut, militando in Serie D, si è imposta con un netto 3-0 su All Star Padel a San Felice sul Panaro.

Sui campi del club di via Ghiaroni, davanti a un folto pubblico che ha gremito l’impianto, invece qualche settimana prima era andato in scena il torneo femminile vinto da Federica Luppi e Veronica Cattani, che dopo aver piegato in semifinale Suela Marino e Chiara Eberino hanno avuto la meglio nell’atto decisivo per 7-5 sul tandem Reppucci – Balboni, capace di piegare in semifinale Pia Calabrese e Giulia Campani.