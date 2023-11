"Manuele Casillo vince al debutto in Gentleman all'ippodromo 'Cesare Meli' di Firenze"

All’ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze c’era molta attesa per il debutto in Gentleman di Manuele Casillo, figlio d’arte di Gennaro, uno degli allenatori di punta del Trotto Tricolore. In coppia con il forte Dalì del Ronco il giovane Manuele non ha sbagliato una mossa, vincendo e convincendo pienamente nel Premio Citti (montepremi euro 4.400) riservato ai cavalli di 4 anni. Una corsa Gentleman per 4 anni non vincitori di 12.000 euro. Sulla media distanza dei 2020 metri erano otto i cavalli in partenza. La battistrada Dafne di Poggio teneva un ritmo blando, pertanto agli 800 metri Dalì del Ronco spostava la traiettoria e si portava ai fianchi di Dafne di Poggio. La portacolori della Mistero iniziava un’accelerazione con 600 metri veloci in 43.6 ma all’ultima curva Dalì del Ronco, con Manuele Casillo, l’aggrediva ancora con un parziale in 14.6, per poi sorpassarla in retta d’arrivo senza muovere mani e braccia, vincendo in 1.16. Dalì del Ronco con un secondo km in 13.1 regalava la vittoria al Gentleman debuttante, precedendo Dafne di Poggio, Desert Queen Tal con Querci e Dribbling Op con Gori. Oggi pomeriggio si torna in pista al ‘Cesare Meli’ per un convegno sul Palio dei Proprietari.