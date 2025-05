Maranello Nuoto brilla agli Assoluti di lifesaving: record e convocazioni

Agli Assoluti di lifesaving, dopo tre giornate di gare in piscina a Riccione, Maranello Nuoto ha chiuso al 5° posto la classifica generale per società civili.

Partenza strepitosa dei gialli di coach Sfondrini che nella prima giornata centrano con Andrea Dallari (nella foto) prima medaglia individuale, l’argento nella specialità 100 manichino pinne. Alla ribalta anche i giovani: Riccardo Bartolacelli nelle finali Youth vince nel percorso misto ed è secondo nel superlifesaver, Nicole Carzacchi vince la finale Youth dei 200 superlifesaver con Arianna Blasi terza.

La seconda giornata ripropone i giovani: Bartolacelli sul podio prima dei 200 con ostacoli, 2°, poi nei 50 trasporto manichino. Di nuovo 3^ Arianna Blasi nei 100 manichino pinne torpedo.

Nell’ultima giornata in vasca, Dallari vince i 100 mistolifesaver con il nuovo record italiano Cadetti 1’08”10, quindi si ripete, per il secondo titolo tricolore assoluto vincendo i 50 trasporto manichino.

A conclusione degli Assoluti, è giunta anche la convocazione di Riccardo Bartolacelli con la Nazionale Youth per disputare in azzurro i Campionati Europei di agosto in Polonia.