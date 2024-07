Maratona da record per Anna Maria Masetti. Campionessa italiana nei 50 chilometri in salita

La pesarese Anna Maria Masetti è campionessa italiana sui 50 chilometri in salita per la categoria MF60 allenata da Leonardo Renni. Una manifestazione internazionale, giunta ormai alla 47ª edizione, una corsa in salita di 50 chilometri, su un percorso davvero mozzafiato, che parte da Pistoia per arrivare alla cima dell’Abetone, affrontando un dislivello di oltre 1300 metri, 900 dei quali negli ultimi diciotto chilometri di ascesa. Una scalata ‘coraggiosa ed unica’, come la definì Artidoro Berti, maratoneta olimpico, il primo a cimentarvisi, una gara contro i propri limiti, più che contro gli avversari. Dal 1976 ad oggi, l’ultima domenica di giugno, uno degli appuntamenti più attesi. Quest’anno l’evento agonistico assegnava i titoli italiani individuali assoluti e master per i due campionati Fidal 50 chilometri e Iuta 50 chilometri in salita. Per Annamaria Masetti, tesserata per il gruppo podistico Fano Corre L. Tonelli, un duplice risultato tricolore nella categoria MF60, con il tempo finale di 6h34’38’’, un doppio successo anche per lo storico podista-allenatore Leonardo Renni.

l. d.