Maratona del Casentino. Zanti beffa Pastorini Mattesini dominatrice

Si è disputata domenica scorsa la mezza maratona del Casentino, giunta alla 10^ edizione. Circa 300 gli atleti al via tra gara competitiva e non competitiva, cui si aggiungono una settantina del settore giovanile. Il podista della Unicusano Livorno Samuele Zanti (in foto a destra) si è aggiudicato la 10km: niente da fare per il corridore della Unione Polisportiva Policiano Michele Pastorini (in primo piano nella foto), che si deve accontentare di un ottimo secondo posto dopo aver tallonato il vincitore per tutta la durata della gara senza riuscire però a compiere lo strappo decisivo. Zanti vincerà in volata con un tempo di 30 minuti e 7 secondi, mentre bisogna aspettare oltre un minuto per vedere al traguardo il terzo classifica, Lorenzo Rossi della Olympic Runners Lama. Quarto, staccato di oltre 2’, si classifica Lorenzo Martinelli del Gs Il Fiorino, mentre un altro atleta della Up Policiano, Gianluca Notturni, giunge quinto.

In campo femminile, la gara è stata dominata da Valentina Mattesini, 21a assoluta, della Up Policiano con il tempo di 37’31, davanti alla compagna di squadra Veronica Nocentini, staccata di 2’. Al terzo posto Sara Fierli della BBP Athletic, staccata di 5’.

Nella mezza maratona, invece, si sono contesi la vittoria il giovane Giovanni Scatizzi del Gp Parco Alpi Apuane e Giuseppe Menonna della Up Policiano. Più staccati Bertelli, Rosadini e Graziani. I due battistrada sono rimasti insieme fino al 12° km, poi Scatizzi ha preso il comando superando la resistenza di Menonna. Terzo Luca Bertelli della Avis Pratovecchio.

Nella mezza femminile se la sono giocata Virginia Leonardi, prima al traguardo, e Deyanira Rodriguez, entrambe della Up Policiano, separate da circa 100 metri. Più indietro l’atleta del Parco Alpi Apuane Barbara Casaioli, terza a quasi cinque minuti di distacco. Nella classifica delle società vittoria della Up Policiano sulla Subbiano Marathon e sull’Atletica Casentino.