Maratona di Milano, splendido Tronconi. Record personale di 2 ore e 28 minuti

Nuovo record personale sulla distanza della maratona per Fabio Tronconi. Pettorale 284, tempo impiegato due ore 28 minuti e 58 secondi, per Fabio Tronconi alla maratona di Milano. Il tempo straordinario ottenuto dal podista di Roccastrada è risultato il secondo tra gli italiani presenti al via, battuto solo da Giovanni Vanni due ore 25’ 8’’. Il talentuoso atleta di Roccastrada, classe 1985, al via con la maglia del Marathon Bike di Grosseto, è passato alla mezza maratona in un’ora 13’ 35’’, un passaggio che la dice lunga di come ha gestito perfettamente la gara. Una "cavalcata" quella di Tronconi, davvero impressionante, con solo una leggera flessione negli ultimi quattro chilometri, quando è rimasto solo. Un risultato importante ottenuto nella famosa corsa meneghina che ha visto la vittoria assoluta del keniano Titus Kimutai Kipkosgei in due ore 7’ 12’’. Il tempo di Fabio Tronconi si colloca tra i migliori riscontri cronometrici di tutti i tempi ottenuti in maratona da atleti della provincia di Grosseto.