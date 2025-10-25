Maratonina di Arezzo, edizione straordinaria. In 1700 al via: keniani e scandinavi i favoriti

di Matteo Marzotti

Si preannuncia un’edizione straordinaria della Maratonina Città, con oltre 1.700 atleti iscritti provenienti da numerose regioni italiane e da diversi Paesi esteri, a conferma del crescente prestigio della manifestazione nel panorama podistico nazionale e internazionale. Sul piano agonistico, la gara di domani promette spettacolo fin dai primi metri.

In campo maschile sono attesi i forti atleti keniani Ekidor, Loitanyang, Niyomukiza, Zouioula e Njiru, Benamdan pronti a contendersi il successo finale in una competizione che si annuncia ad alto ritmo.

Non meno entusiasmante la prova femminile, dove si prospetta una sfida tutta scandinava tra la svedese Carolina Jhonson e la norvegese Maridal Anderson, con la ruandese Mukandanga pronta a inserirsi nella lotta per il podio tutte accreditate di tempi equivalenti intorno ad 1h10’. Gli atleti di casa potrebbero salire sul podio nei primi 10 con Michele Pastorini in campo maschile e Giula Sadocchi, Rodriguez Dejanira e Noemi Trippi. Accanto ai top runner, la Maratonina conferma la sua forte vocazione sociale e promozionale.

Grande spazio sarà dedicato ai giovani con il progetto "Il Cuore in Corsa", che vedrà la partecipazione di numerosi istituti scolastici del territorio.

Il mese per la prevenzione al tumore al seno da parte del Calcit e attività motoria per la prevenzione alla sclerosi multipla.

La giornata sarà arricchita inoltre da due importanti eventi collaterali: il Campionato Italiano Medici e la Referee Run, la corsa riservata agli arbitri, che contribuiranno a rendere ancora più variegato e partecipato il programma.

Un appuntamento imperdibile, dunque, che unisce sport, salute e solidarietà, portando ancora una volta al centro del grande running nazionale.

"Si prevede dunque una partecipazione a livelli pre-Covid – ha detto Fabio Sinatti, della Polisportiva Policiano – Una grande festa anche grazie al coinvolgimento di scuole, famiglie e associazioni del territorio".

Il weekend – oltre ad aver visto la partecipazione degli istituti scolastici aretini in occasione del villaggio dello sport in Piazza San Jacopo – sarà arricchito da numerose attività collaterali come le gare di velocità sui 50 metri in Corso Italia per bambini dai 6 ai 12 anni, esibizioni di ballo a cura del gruppo Movimento sportivo popolare, stand informativi, musica e momenti di animazione.

E ancora una gara competitiva sui 10,6 chilometri, ed una non competitiva sui 3 chilometri e mezzo per completare un programma come al solito ricco e di qualità.