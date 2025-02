Maratonina Città di Prato, inizia la preparazione per l'appuntamento di domenica 13 aprile

Prato, 5 febbraio 2025 - Sessantasette giorni alla 35° Maratonina Città di Prato che avrà il suo start domenica 13 aprile alle 9.30 davanti al Castello dell'Imperatore. Un appuntamento imperdibile per i tanti podisti che cercano il proprio personale nei 21,097 km del percorso e un modo per vivere una giornata speciale e unica. Non ci sarà come al solito solo il percorso della gara internazionale ma sono stati confermati i tragitti più brevi come la Stracittadina di 10 km, la walking di 4 km e la Fido Running con l'amico a 4 zampe.

"Le iscrizioni stanno andando molto bene e vogliamo che la manifestazione sia davvero partecipata - spiega Fabrizio Lanzini dell'organizzazione - Predisporremo il village e ci saranno tante iniziative. Proprio per incentivare i tanti appassionati abbiamo lasciato la quota della Prato Family Run a 5 euro a conferma che per noi è determinante essere presenti per questo evento che festeggia la nostra città. Uniremo il divertimento alla solidarietà con la Lega Italiana Fibrosi Cistica e con il numero 1522 contro la violenza sulle donne. La nostra corsa è stata una delle prime ad assegnare lo stesso premio ai vincitori a testimonianza di un'attenzione particolare a chi si impegna per raggiungere un obiettivo. Come tradizione premieremo i migliori arrivati della provincia di Prato con il Trofeo CNA Prato memorial Daniele Biffoni molto sentito tra i corridori ma la bellezza di questa iniziativa è lo spirito che vive il podista prima dello start e durante la corsa. Tra l'altro è uno dei percorsi più veloci in Italia e siamo sicuri che sarà una bella festa, colorata e di cuore".

Nel frattempo hanno preso il via gli appuntamenti di preparazione. "Ogni martedì alle 19 c'è la possibilità di ritrovarsi davanti al negozio Il Campione in via Mino da Fiesole - continua Lanzini - per correre o camminare in vista della gara. E' un modo per avvicinarsi divertendosi insieme ad altri appassionati per arrivare pronti all'appuntamento. Basta presentarsi e unirsi ai gruppi differenziati. Per info chiamate il numero 0674.583340".