Maratonina di Tavarnelle, foto e classifica della 42esima edizione

Tavarnelle, 16 marzo 2025 – Dopo i violenti nubifragi che hanno colpito la Toscana, la 42ª Maratonina di Tavarnelle è stata l’unica gara superstite tra quelle annullate per allerta meteo. In una domenica baciata da un sole inaspettato, l’evento ha riportato sulle strade centinaia di appassionati di corsa e camminata. Organizzata dalla Asd Unione Polisportiva Tavarnelle con il patrocinio del Comune di Barberino Tavarnelle e sotto l’egida della Uisp Comitato di Firenze, la manifestazione ha rispettato la tradizione con partenza da Piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa.

Il programma ha offerto un'ampia scelta di percorsi per tutti i livelli: alle 9 il via alla passeggiata non competitiva di 11 km, seguita dagli appassionati di Nordic Walking su un tracciato di 7 km. Alle 9:15 è stata la volta della gara competitiva di 12,7 km, mentre subito dopo è partita la maratonina di 21 km. La giornata si è conclusa con una mini-run dedicata ai più piccoli.

Impeccabile l’organizzazione della Polisportiva Tavarnelle, che ha messo in campo un grande impegno per garantire sicurezza e supporto lungo il percorso. Decine di volontari hanno presidiato il tracciato, descritto dai partecipanti come impegnativo ma affascinante. Il servizio fotografico dell’evento, con ricerca delle immagini tramite numero di pettorale, è stato curato dalla Ets Regalami un sorriso, offrendo ai partecipanti la possibilità di rivivere le emozioni della giornata.