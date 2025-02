Marcia 3 km. Marini è argento ai tricolori indoor

La stella dell’atletica del Cus continua a brillare e stavolta Elisa Marini lo ha fatto illuminando d’argento. Al PalaCasali di Ancona, sede dell’edizione 2025 dei Campionati Italiani indoor per le categorie Juniores e Promesse, la giovane cussina ha tagliato al secondo posto il traguardo della prova della marcia sulla distanza dei 3 km. Un argento splendido per la Juniores cussina, perché la 2006 specialista della disciplina del tacco e punta ha chiuso in 13’41“39 riuscendo ad abbassare di più di mezzo minuto il personale di 14’17“10. Non solo, ha anche abbattuto uno storico record regionale di categoria, il 14’12“89 di Albertina Del Bianco che risaliva al 1990.

Nella stessa gara ad Ancona da rimarcare il bel passo avanti compiuto dalla compagna Sofia Tomassoni che si è piazzata al sesto posto col crono di 14’17“49. Un tempo migliore di oltre 20 secondi rispetto al suo personal best. Felicissimo Diego Cacchiarelli, tecnico e responsabile della sezione atletica del Cus. La Marini si era classificata al secondo posto pure nell’ultimo appuntamento prima dei tricolori, gareggiando nella 10 km del Campionato italiano di società ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia.

Andrea Scoppa