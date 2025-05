Marcia dei Tori: successo per la prima edizione Mud & Snow sul Monte Spigolino

Marcia dei tori dell’Appennino… una corsa trail nata quando questo nome per le gare su sentieri quasi non esisteva. Partita quasi per scherzo nel 2001 grazie alla passione dei ragazzi del Cai di Carpi per la montagna. Un percorso tutt’altro che facile, culminante nella conquista del Monte Spigolino, dove solo un toro riesce a correre; da qui il nome della corsa, che vide al via all’inizio soli 50 appassionati.

Arrivo e partenza sono a Capanno Tassone di Ospitale. Grazie all’indubbia bellezza del percorso ed all’organizzazione certosina dei ragazzi del Cai la Marcia è costantemente cresciuta anno dopo anno, come del resto il movimento trail, fino all’edizione del 2023 (la numero 20, causa Covid).

Dopo un anno di pausa ed il desiderio del Cai di "passare la mano" la gara è stata ripresa da Checco Misley, "patron" di Mud & Snow, una certezza nel mondo del trail sia per l’organizzazione (basti pensare al Trail della Riva ed alla Lago Santo Skyrace) che per la gestione di una delle squadre più forti in regione e non solo, con cui la Marcia dei Tori può continuare il suo bel cammino.

Anche la prima edizione della gestione targata "Mud & Snow", con la competitiva sul tracciato originario del 2001 di 13,75 km. (750 m.dislivello), affiancata da una non competitiva di 9 km., è stata un successo con quasi 300 classificati. Fra questi ha vinto quasi allo sprint finale Roberto Boni (Atl.Reggio, classe ’99, nella foto) col tempo di 1h10’02"; staccato di soli 10" è Saimir Xhemalaj (Atl.MdS Panaria Group). Terza piazza per Roberto Gheduzzi, portacolori proprio del team organizzatore, staccato di oltre 3 minuti, che precede peraltro un mito del trail modenese, Matteo Pigoni. In campo femminile l’evergreen Manuela Marcolini (sul podio nella foto) da Frassinoro si impone abbastanza nettamente in 1h29’55" su Laura Prampolini (Mud & Snow), staccata di 2’19" e Rossella Munari (atl.Reggio, 1h32’52"). Giornata perfetta anche per il meteo, che ha dato quel tocco in più alla gara ed ai suoi panorami.

Giuliano Macchitelli