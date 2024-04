Marcia. Il maceratese Antonelli in nazionale ai Mondiali

È arrivata la convocazione per Michele Antonelli per i Mondiali a squadre di marcia. Il maceratese sarà uno dei cinque alfieri che difenderanno i colori azzurri il 21 aprile ad Antalya, in Turchia, nella 20 km. Dopo il successo a Tilburg ai Campionati open belgi-olandesi di ottobre ed il bronzo ai recenti Italiani di Frosinone, l’allievo di Alessandro Garozzo ha centrato il primo grande obiettivo del 2024. Per un cinquantista nato, come Antonelli, non è stato facile doversi orientare nella distanza più corta delle prove del tacco-punta, ma sotto il lavoro del tecnico, anch’egli in forza al C.S. Aeronautica, e la supervisione del professor Patrick Parcesepe, i molti chilometri tecnici percorsi durante l’inverno stanno dando i primi frutti. Ora al cospetto del gotha mondiale della marcia, Antonelli andrà alla ricerca del record personale per continuare a crescere nella specialità. L’appuntamento è per il 21 aprile quando il maceratese sarà pronto a dare il massimo indossando per la 17ª volta la maglia azzurra.