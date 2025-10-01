Antonella Palmisano attacca l’European Athletics: “Le mie medaglie cancellate, marcia considerata sport di serie B”

Roma, 1 ottobre 2025 - "Ho assistito all'ennesima presa in giro, la mia disciplina è ignorata". Antonella Palmisano è su tutte le furie e sui social ha attaccato pesantemente l'European Athletics. La federazione continentale di Atletica si è resa infatti colpevole di una clamoroso errore nel post di annuncio degli Europei 2026 in programma a Birmingham, in Inghilterra.

Ciò che ha suscitato le profonde ire della marciatrice pugliese – campionessa olimpica nella 20 km di Tokyo 2020 e argento mondiale in carica nella 35 km – è stata l'incredibile 'dimenticanza' dell'organizzazione, che ha rimosso la marcia tra le discipline dove gli atleti italiani hanno ottenuto medaglie nel corso dell'ultimo Mondiale disputato in Giappone. L'azzurra ha commentato l'accaduto attraverso un lungo post su Instagram, dove si è definita "stanca" del fatto che la marcia venga "considerata uno sport di Serie B".

"Vittorie cancellate come non fossero mai esistite"

Antonella Palmisano non ci sta e ha colto l'occasione per apostrofare l'atletica mondiale sulla bassa considerazione nei confronti di una storica disciplina come la marcia, che negli ultimi anni ha inoltre regalato grandi gioie al pubblico sportivo azzurro.

"Ho assistito all'ennesima presa in giro –scrive la marciatrice –: European Athletics e i responsabili della comunicazione della Federazione hanno ripostato un post di Birmingham per annunciare gli Europei 2026 e, ancora una volta, tra le medaglie di Tokyo 2025 la mia non c'è. Prontamente, dopo la mia chiamata al presidente e grazie al suo intervento questo post è stato rimosso. Non è la prima volta. È sempre così. La mia disciplina è ignorata, le mie vittorie cancellate come se non fossero mai esistite".

Parole di grande nervosismo, scritte da un'atleta straordinaria che da anni porta in alto la bandiera italiana in varie manifestazioni sportive.

"Ormai non è più una svista, ma una scelta"

"Sono stanca delle mie medaglie silenziose – continua –, di una marcia trattata come uno sport di serie B, di un dt che dimentica di nominare la mia medaglia nel bilancio della squadra alla conferenza stampa e neanche riportato nel sito della Fidal. Stanca di questa mancanza di rispetto continua e sistematica, che ormai non è più una svista: è una scelta. Ho vinto per l'Italia, ho portato il tricolore sul podio, ho dato tutto ogni singola volta... eppure sembra che per qualcuno non valga nulla. Forse l'allora presidente del Coni, Malagò, comprese realmente la mia battaglia e la mia delusione. Beh, non starò più zitta. Pretendo rispetto. Pretendo che il mio nome e la mia storia vengano ricordati. Perché se oggi l'atletica italiana può vantare certe medaglie, è anche grazie a me. E chi continua a far finta di non vederle dovrebbe solo vergognarsi".

Chi è Antonella Palmisano

Nata a Mottola, nella provincia di Taranto, il 6 agosto di 34 anni fa, Antonella Palmisano è l'atleta di punta della marcia femminile italiana. La carriera della pugliese vanta sin qui un palmares da 8 medaglie internazionali, ottenute in ben 5 competizioni diverse, e da 18 titoli italiani conquistati in sei differenti discipline.

Impegnata con le Fiamme Gialle dal 2012, partecipa per la prima volta alle Olimpiadi nell'edizione di Rio 2016 culminata con un ottimo quarto posto nella specialità 20 km. La prima medaglia in una competizione internazionale arriva nel 2017 grazie al terzo posto ai Mondiali di atletica a Londra, seguito dal bronzo ottenuto l'anno successivo agli Europei di Berlino.

L'anno della consacrazione, tuttavia, è il 2021, dove nel corso della rassegna olimpica di Tokyo vince un indimenticabile oro olimpico nella 20 km proprio nel giorno del suo 30esimo compleanno, regalando una gioia anche alla marcia femminile azzurra dopo la vittoria di Massimo Stano nella versione maschile.

Rientrata a inizio 2023 dopo un lungo infortunio che l'ha tenuta fuori dalle piste per oltre un anno, Palmisano torna in bello stile vincendo, nell'ordine, un bronzo nella 20 km ai mondiali di Budapest 2023, un oro nella medesima disciplina agli Europei di Roma 2024 e uno splendido argento nella 35 km agli ultimi mondiali di Tokyo 2025.