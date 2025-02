Marcia. Rabai e Gorelli davanti a tutti

Continua il momento positivo per l’Atletica Grosseto Banca Tema che ha iniziato alla grande il 2025. Biancorossi protagonisti anche a Cascina, dove si è svolta la seconda prova del Trofeo Toscano di marcia: sui 10 chilometri doppietta con l’Allievo Riccardo Rabai che chiude primo assoluto con il crono di 47’16’’ davanti al compagno di allenamento Filippo Gorelli, 47’25’’ e primo Junior. Poi Thomas Borzi, quarto assoluto e secondo tra le Promesse con 47’36’’, e Paolo Pifferi, nono e terzo allievo con 51’23’’. Al femminile, dove si gareggiava sui 5 chilometri, è quinta Arianna Cipriani (seconda Promessa) con il tempo di 27’01’’, mentre Alice Pantalei e Greta Vagaggini, sesta e ottava allieva, chiudono in 29’43’’ e 30’02’’. Gara Cadette (3 chilometri) che registra il diciottesimo posto di Arianna Pezzuto in 18’37’’.

"E’ stato un bell’allenamento in vista dei Campionati Italiani Individuali e di Società in programma in Sicilia il prossimo mese", ha commentato il tecnico Fabrizio Pezzuto.