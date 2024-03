Marcia, tricolori della 20 km. Antonelli vince il bronzo

Terzo posto a Frosinone per il maceratese Michele Antonelli (Aereonautica) ai campionati italiani della 20 km di marcia. Il piazzamento gli ha consentito di strappare il pass per la Coppa del mondo del 21 aprile in Turchia. "Sono soddisfatto – dice l’atleta – per come è andata la gara perché ho raggiunto l’obiettivo che io e il mio staff ci eravamo prefissati, cioè la qualificazione per la Coppa del mondo". Antonelli ha chiuso la prova in 1h23’:04, pochi secondi dietro il vincitore della gara, il campione Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) che ha tagliato il traguardo in 1h22’:15. "Per questa prova io e il mio team non eravamo concentrati solo sul cronometro perché qualificarsi per la Coppa del mondo era il principale obiettivo, ma lo faremo con più determinazione - continua – il 16 marzo in Slovacchia dove ci sarà un appuntamento internazionale che dà la possibilità di provare a fare un bel tempo anche in ottica olimpiadi". Da qualche giorno l’atleta dell’Aereonautica ha già raggiunto i compagni della nazionale a Tirrenia dove proseguirà la preparazione in vista dei futuri impegni, "mi sento bene fisicamente e mentalmente, l’allenamento quotidiano con il mio tecnico Alessandro Garozzo, la mia fisioterapista Giulia Agata Messi e tutto il team mi aiutano ad essere sempre performante. Non vediamo l’ora dei prossimi impegni per provare a migliorare ancor di più il mio record".

Marco Natalini