Marcialonga Colli Moglianesi,. Su tutti Gianluca Squadroni ed Elisa Frudoni Agostini

È stato un successo la 30ª edizione della Marcialonga dei Colli Moglianesi memorial Luciano Vita, una delle poche gare in notturna delle Marche; la manifestazione era valida per il 46° Criterium Regionale Marche (CRM). Gli iscritti sono stati 440: di cui 50 alla gara dei bambini in onore di Federico Garulli, 150 alla competitiva Fidal di 8,5 km e 240 alla passeggiata ludico-motoria. Il podio maschile: Gianluca Squadroni (Grottini Team Recanati); Giovanni Cacciamani (Atletica Cingoli) e Giordano Carassai (Bike Team Monti Azzurri). La classifica femminile: Elisa Frudoni Agostini (Atletica Ama Civitanova); Maddalena Barcaioni (Atletica Cingoli) e Francesca Marilungo (Avis Lattanzi Montegiorgio).

Le prime di categoria: Elena Ginobili (sf, Sacen Corridonia); Erika Maurelli (sf35, Atletica Cingoli); Raffaela Martinelli (sf49, Atletica Civitanova); Annamaria Perrotta (sf45, Ama Civitanova); Giuliana Verdicchio (sf50, Sacen Corridonia); Jenny Tacconi (sf35, Atletica Civitanova); Rosa Mattiello (sf60, La Michetta); Rosa Squadroni (sf65, Atl. Amatori Osimo); Gabriella Bancora (sf.75 Atl. Osimo).

I primi di categoria: Daniele Rocchi (sm, Atletica Civitanova); Marco Cinquantini (sm35, Ama Civitanova); Gianni Giansanti (sm40, Avis Lattanzi Montegiorgio); Michele Martufi (sm45, Atl. Elpidiense); Francesco Zallocco (sm50, Atletica Civitanova); Rachid Hallabou (sm55, Pol. Acli Macerata); Marco Sardellini (sm60, Atl. Trodica); Fabiano Micucci (sm65, Atl. Potenza Picena); Giancarlo Foresi (sm70, Atl. Trodica), Elpidio Cappelletti (sm75, Pol. Acli Macerata).

La classifica dei gruppi: Atletica Civitanova (28 iscritti), Gruppo Podistico Monti Azzurri (27 iscritti); Avis Lattanzi Montegiorgio (16 iscritti).

La manifestazione è stta organizzata dal il Runner’s Club Mogliano con il patrocinio dell’amministrazione comunale ed in collaborazione con la Fidal Marche, l’US Acli, l’Avis Mogliano e la Sacen Corridonia.