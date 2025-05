Marco Gasparini e Riccardo Lanari: nuovi campioni italiani di ruzzola a coppie

Sono di Terre Roveresche i nuovi campioni italiani di ruzzola a coppie della categoria ‘B’. Si tratta di Marco Gasparini e Riccardo Lanari, che dopo un inizio un po’ difficile, hanno superato alla grande gli avversari sia nelle eliminatorie, che nella semifinale e poi nella finalissima. Alle loro spalle si sono piazzati Gianni Chiappa e Vincenzo Scaloni (An); Alessandro Nucci e Mauro Mantini (Mc); Pierino Sampaolo e Ignazio Pacchiarotti, (Mc); Mario Pontani e Michele Boarelli (Mc); e Mario Agnetti ed Enea Mancinelli (An). Le prove decisive si sono tenute a Città di Castello (Pg), sotto l’egida della F.i.g.e s.t. (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) nelle giornate di sabato 17 e domenica scorsi sotto l’organizzazione della Asd Alto Tevere del Presidente Norberto Pietricci. La partecipazione ha raggiunto il numero di 128 coppie provenienti dal Centro Italia, di cui 48 di Categoria A, 48 di B e 32 di C. Alla premiazione, hanno presenziato il generale Domenico Ignozza, presidente Uscente Coni Umbria, oltre al Presidente Nazionale Figest Enzo Casadidio, (da poco confermato nel Consiglio Nazionale Coni) e il presidente nazionale di specialità Mauro Sabatini.

s.fr.