Marco Mazzieri eletto presidente della Fibs: una celebrazione a Roselle

"Credo che amare quello che fai, rispettare lo sport con la ’S’ maiuscola, impegno, determinazione, disciplina siano gli ingredienti per avere risultati importanti". E’ quanto sostiene Marco Mazzieri, ex bandiera del Bbc, ex manager della Nazionale italiana e adesso eletto presidente della Fibs raccogliendo un consenso ampio e trasversale. Ma è nella sua Roselle che l’entusiasmo ha toccato il cuore durante la festa organizzata dalla Proloco in suo onore. "E’ un mix tra forte emozione ed ansia – dice Mazzieri –, perché non ho il carattere per queste manifestazioni dove viene festeggiato il ’personaggio’. Io non mi sento tale, nella mia carriera mi sono sempre considerato un ’animale da campo’. E’ un compito impegnativo quello di presidente dove l’attività di campo e l’attività agonistica è minima rispetto a quello che ci gira intorno, ma sono circondato da persone che mi stanno aiutando a mantenere quell’energia buona che avevo dall’inizio. Lo sport è molto cambiato negli anni, molto più complicato, sono cambiate le famiglie ed i ragazzi".

"Non potevo mancare – dice Paolo Pizzo, due volte campione del mondo di spada –, è un’amicizia nata quasi per caso, sono due mondi apparentemente lontani i nostri, ma Marco mi ha insegnato molto e tanto del mio argento olimpico passa dal suo modo di ragionare. Grazie a lui ho capito l’importanza dell’allenamento mentale, sono cresciuto tanto nella seconda parte della mia carriera anche avendo lui come mental coach".

"Marco è uno di noi – dice il presidente della Proloco di Roselle Alfonso De Pietro – e vederlo oggi alla guida della Fibs è motivo d’orgoglio per tutta la comunità. Non è solo un traguardo personale, è una vittoria di tutti coloro che credono nello sport come motore di crescita e di valori".

Maria Vittoria Gaviano