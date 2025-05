Mariabianca Tosi vince l'oro ai Campionati Europei Under 19 di canottaggio

La medaglia d’oro conquistata dalla cussina Mariabianca Tosi con l’imbarcazione ammiraglia dell’otto ai Campionati Europei Under 19 di canottaggio, oltre a riempire di orgoglio tutti gli attori, riporta di colpo alla ribalta un settore – negli anni in continua crescita tecnica e numerica - che sta lavorando parecchio bene e che nel tempo ha sempre fornito atleti alla maglia azzurra. I dati degli ultimi 15 anni mostrano come il 2025 sia l’anno con il maggior numero di tesserati (66 atleti nelle diverse categorie) ma soprattutto è l’anno con il maggior numero di under 14 che sfiora i 30 ragazzini, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che i tecnici stanno svolgendo grazie ad una struttura, quella della sede nautica del Cus, che permette di svolgere attività su tanti livelli. I numeri possono sembrare piccoli se confrontati ad altri sport, ma va tenuto in considerazione il “costo” associato ad ogni singolo posto barca che arriva a parecchie migliaia di euro ad atleta.

Tornando al risultato sportivo ottenuto il Polonia, Mariabianca è un po’ la punta dell’iceberg: è la prima ragazza del Cus Ferrara a partecipare ad un campionato europeo Juniores di canottaggio e l’augurio è che possa essere da traino per tutto il movimento femminile che sta germogliando in questi anni. Adesso per “Mabi” l’attività federale procederà con un raduno valutativo per la partecipazione ai prossimi campionati del mondo juniores che si terrà sul lago di Piediluco i prossimi 7-8 giugno.