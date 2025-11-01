Marini ha un obiettivo:: "Migliorare in qualifica"

Per Luca Marini la parola d’ordine di questa stagione è costanza. Dopo un quinto posto in Indonesia e un sesto posto a Philip Island, in Malasya è riuscito a rimontare fino all’ottava posizione. Grazie a un passo gara da podio, partendo dalla tredicesima casella è riuscito a rimontare ben cinque posizioni: "Dobbiamo migliorarci in qualifica. Bisogna partire più avanti perché sennò tutto si complica. Vorrei che più piloti avessero la possibilità di passare dalla Q1 alla Q2 (e si potessero dunque giocare le prime file della griglia di partenza ndr)". Marini nel post gara di Sky ha poi proseguito: "È stata una gara molto tosta perché ho sbagliato la scelta della gomma anteriore. Con quella media non ero infatti a mio agio nella guida, soprattutto a centro curva. Tuttavia considerando i progressi che la Honda HRC ha compiuto in questa stagione siamo soddisfatti". Molto bene il team VR46, quarto con Morbidelli e sesto con Di Giannantonio. Bagnaia dopo la vittoria della gara Sprint, pur partendo in pole position ha chiuso con tre giri d’anticipo la sua gara, a causa di una foratura alla gomma posteriore. In Moto 3, il team fanese Level Up MTA, dopo il secondo posto ottenuto con Joel Kelso a Philipp Island, va a punti con lo stesso Kelso, dodicesimo. Ventesimo Bertelle. Per il team pesarese Snipers Rivacold, arrivano due punti in classifica con il quattordicesimo posto di Carraro. Diciottesimo Riccardo Rossi.

Lorenzo Mazzanti