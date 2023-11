Marta Gambella torna alla guida del Macerata Softball

Marta Gambella (foto) torna come manager alla guida della squadra senior del Macerata softball che milita nel campionato di A1. Si tratta di un ritorno a casa di una giocatrice che ha sempre militato nella società Softball Macerata per la quale è tesserata dal 1980 e con questo club ha vinto cinque scudetti (1998, 1999, 2000, 2001 e 2004) e quattro Coppe dei Campioni (1999, 2000, 2001 e 2006). Non solo, vanta 238 presenze in Nazionale della quale è stata capitana per diversi anni ed ha partecipato a sette Campionati europei, cinque Mondiali e alle Olimpiadi di Sydney 2000 e Atene 2004. È diplomata Isef e preparatore atletico. Attualmente riveste anche il ruolo di coach della nazionale italiana di softball, con la quale parteciperà a luglio ai campionati mondiali.

Gambella a Macerata verrà coadiuvata da uno staff tecnico composto dal suo vice Romulus Malerba, dal coach Emanuele Menghi, dal coach Uliana Vallese, dal preparatore atletico Giacomo Gentilucci e dal massaggiatore Patrizio Domizi.