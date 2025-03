Marta Rossini non basta al Galli, che perde con l'Empoli

Arezzo, 10 marzo 2025 – La Polisportiva Galli dopo la bella prova di sabato nei quarti, cede in semifinale a Empoli con la squadra di Cioni che va con merito in finale. Una gara complessa, in cui pesa un primo tempo difensivamente insufficiente (31-41 al 20′) e le tante palle perse (ben 20). Non bastano i 19 punti firmati da Marta Rossini. Botta e risposta Degiovanni Castellani ad aprire la contesa. Il primo break è tutto dell'Use Rosa: Vente e Coloniasi iniziano a fare la voce grossa e in un amen è 5-12 sul tabellone, con coach Garcia costretto a chiamare minuto di sospensione. Anche al rientro sono le due lunghe di Empoli a dettar legge, con le biancorosse che volano a più dieci (7-17). A suonare la carica è il duo Rossini-Mioni, che ricuciono il passivo e rimettono in scia le compagne sul 18-21. Nel secondo periodo sono Lazzaro e Mioni a mettersi in evidenza, mentre porta il nome di Faustini il canestro del sorpasso sul 28-27. E' però un fuoco di paglia, l'Empoli gioca meglio e infatti ritrova il vantaggio grazie agli acuti di Coloniasi e Tarkovicova sul 28-35. Degiovanni insacca dall'arco, ma è ancora la formazione di Cioni ad allungare con Vente e Coloniasi a sigillare il 31-41.

Dopo l'intervallo è Rossini ad andare subito a segno, ma l'inerzia è ancora una volta tutta di Empoli con Tarkovicova e Vente a ricacciare a meno dodici la Polisportiva Galli (36-48), obbligando coach Garcia a chiamare minuto di sospensione. L'uso gioca con entusiasmo e con Castellani prova la fuga decisiva volando sul 36-54. Nel momento di maggior difficoltà, sale in cattedra Marta Rossini con tre triple in fila che tengono aperta la gara sul 45-54 che chiude i primi trenta minuti. Nell'ultimo quarto squadra di Garcia prova ad aggrapparsi alle giocate di Faustini prima (52-61) e Degiovanni (55-66 al 35′), ma Empoli è brava a controllare il divario costruito e con Ianezic mette la parola fine con tre minuti d'anticipo (58-72). Il finale serve solo a decretare il punteggio: Empoli vince 64-75 ed è la prima finalista.