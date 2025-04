Martina Mantovani e Laura Gherardi brillano allo stage nazionale di carpfishing

Martina Mantovani e Laura Gherardi del Ferrara Carp Team allo stage della nazionale italiana di carpfishing. L’impianto Fipsas del Lago delle Ghiarine a Ravenna, esattamente di fronte al Parco di Mirabilandia, ha ospitato il primo stage della nazionale italiana femminile di carpfishing grazie all’importante lavoro fatto dal presidente Fipsas di Ravenna Massimo Vannicelli e da tutto il suo staff, il lago ravennate è tra i più frequentati in Italia per la pratica di questa tecnica di pesca. Le ragazze della nazionale erano tutte presenti: Chiara Mazzotti, Federica Mainetti, Fabiola Galassi, Luisella Crivaro, Laura Barluzzi, Veronica Vivani e le ferraresi Martina Mantovani e Laura Gherardi, accompagnate dal ct Ivano De Bortoli e dal vice Riccardo Carinelli. Il prossimo stage è previsto per i giorni 25-26-27 aprile al Lago di Pietrafitta. Sempre in tema di carpfishing, il campo di gara di Ostellato Vecchio ha ospitato la seconda prova del campionato provinciale a coppie. La gara è stata organizzata dal Cps Codigoro Maver, direttore di gara Alessandro Benazzi e giudice di gara Alberto Guerzoni. La vittoria di settore è stata ottenuta dalle coppie Emanuele Galassi ed Enrico Boldrini del Carp Busters Fishing Team, Matteo Macchioni e Andrea Casoni, Stefano Guariento e Roberto Chiarelli, Luca Scarpa e Emanuel Benetti tutti del Cps Codigoro Maver. La classifica combinata è guidata dalla coppia Emanuele Galassi e Enrico Boldrini del Carp Busters Fishing Team con 2 penalità. Sempre in tema di agonismo, ha preso il via il campionato provinciale a tecnica Feeder, con le vittorie di settore di Alberto Montanari della Garisti Dario Tubertini, che con 9,540 kg. di pescato ha ottenuto l’assoluto di giornata, Flaviano Martini della Canne Estensi Colmic, Nicola Pulga e Antonio Benvenuti del Ferrara Carp Team, Paolo Pollini del Cps Codigoro Maver. I campi di gara di Migliarino e Medelana hanno visto la disputa del Memorial Sassi, gara in preparazione del Trofeo di Serie A2 in programma il prossimo fine settimana, vittoria per la Minerva Team Bazza, 13° posto per la Ps Fe Casumaresi Tubertini e 26°per la Canne Estensi Colmic.