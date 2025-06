Martina Mantovani e Laura Gherardi dominano nel campionato italiano di Carpfishing

Martina Mantovani e Laura Gherardi sugli scudi nel campionato italiano femminile a Coppie di Carpfishing. Ha preso il via sul campo di gara del Bacino di Pietrafitta il campionato italiano a coppie femminile di Carpfishing, che proseguirà poi con la seconda prova nei giorni 5-6-7 settembre ai Laghi di Cesena e si andrà a chiudere nei giorni 17-18-19 ottobre al Bacino di Pietrafitta. A conferma dell’ottimo podio finale, con l’argento strameritato dello scorso anno, la coppia Martina Mantovani e Laura Gherardi del Ferrara Carp Team, chiude questa prima prova al primo posto assoluto con 167,960 punti frutto di 17 catture. Ricordiamo che Martina Mantovani e Laura Gherardi fanno parte della nazionale italiana di carpfishing che nel mese di luglio andrà a disputare il Campionato del Mondo di Carpfishing femminile proprio sul campo di gara di Pietrafitta.

Notizie decisamente meno positive giungono invece dal campo di gara del Cavo Lama a Novi di Modena, che ha visto la disputa della terza e quarta prova del Trofeo di Serie A2. Il fine settimana modenese non ha portato buoni riscontri per le due formazioni ferraresi, che prendono parte a questa competizione: la gara di sabato 7 giugno ha fatto registrare il successo della Lenza Emiliana Tubertini A con 8 penalità, 22° posto per la Ps Fe Casumaresi Tubertini con 22 penalità e 24° posto per la Canne Estensi Colmic con 23 penalità. Non è andata meglio nella gara di domenica 8 giugno, vinta dal Vairone Tubertini con 6,5 penalità, 34° posto per la Canne Estensi Colmic con 28 penalità e 38° posto per la Ps Fe Casumaresi Tubertini con 31 penalità. La classifica combinata, a due gare dal termine (la formula prevede che le prime 28 rimangano nel Trofeo di Serie A2 mentre le classificate dal 29° al 40° posto retrocedono ai Trofei di Serie B), vede al comando la Lenza Emiliana Tubertini B, davanti al Vairone Tubertini A e alla Lenza Emiliana Tubertini A, 25° posto per la Canne Estensi Colmic e 27° per la Ps Fe Casumaresi Tubertini.