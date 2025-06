Martini e Lombardi show. Pronti per le Universiadi

Altre splendide notizie per il fioretto pistoiese e in particolare per Tommaso "Riga" Martini e il Club Scherma Agliana, la società nella quale il carabiniere d’origine aglianese si allena agli ordini dei maestri Agostino Sanacore e Mabel Biagiotti e del preparatore atletico Emanuele Manente, e per il monsummanese Giulio Lombardi. Martini e Lombardi, infatti, sono stati convocati nella rappresentativa che prenderà parte, da giovedì 17 a mercoledì 23 luglio, all’Universiade di Reno-Ruhr 2025.

Sulle pedane di Essen saranno 24 gli atleti italiani impegnati con la spedizione della FederCusi nelle 12 gare in programma, di cui sei individuali e altrettante a squadre. Indicate anche sei riserve in Italia, una per ciascuna specialità. Gli assalti del massimo evento internazionale dello sport universitario scatteranno giovedì 17 luglio: in pedana la spada femminile individuale; seconda gara nel giorno d’apertura sarà la sciabola maschile. Venerdì 18 spazio al fioretto femminile; nel day-2 anche la spada maschile. Sabato 19 l’ultimo giorno dedicato alle prove individuali: sciabola femminile e fioretto maschile, con Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, tesserato di Livorno, Tommaso Martini e Federico Pistorio; riserva in Italia sarà Giuseppe Franzoni. Chiusura martedì 22 luglio con i team event di sciabola femminile e fioretto maschile.

La scherma azzurra darà l’assalto all’Universiade di Reno-Ruhr 2025 dopo le otto medaglie vinte nell’edizione di Chengdu nel 2023, quando dalle pedane arrivò un importante contributo alla spedizione da record dell’Italia dello sport universitario (56 medaglie, primo Paese in Europa e quarto al mondo). "Complimenti Tommy, tutta Agliana è con te", il messaggio postato sui propri canali social dal Club Scherma Agliana della presidente Angela Desideri.

Gianluca Barni