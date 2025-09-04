Masi, un titolo mondiale. L’impresa di Lambertini

Un titolo mondiale per la Masi Casalecchio. La firma è quella di Marcello Lambertini che si impone, in occasione della rassegna iridata, che si consuma tra Ungheria e Slovacchia. Si tratta dei mondiali di Trail Orienteering, specialità TempO: il giovane della polisportiva Giovanni Masi si lascia alle spalle avversari di grande valore, perché l’orienteering ha preso piede proprio tra Svezia e Norvegia.

Marcello si impone dopo una prova lunghissima con sei stazioni di qualificazione (passavano in finale i primi 18 classificati di ciascuna batteria) e 10 stazioni in finale. Per conquistare il titolo iridato, Lambertini accumula un vantaggio di 45 secondi sullo svedese Anders Höije. Più staccato il norvegese Anders Haugskott: per Lambertini buoni tempi e solo tre errori nei 50 quesiti proposti, gestendo nel migliore dei modi la pressione delle ultime tre stazioni. Nella stessa gara TempO altro gran risultato, ma con rimpianto, per Simone Frascaroli che si piazza al quarto posto con la medaglia a un passo, sfumata solo per un paio di risposte troppo frettolose.

Ma i buoni risultati non finiscono qua: nella gara a staffetta Marcello Lambertini e Alessio Tenani portano l’Italia sul secondo gradino del podio insieme con Aaron Gaio del GS Pavione. Per Lambertini e Tenani, i due fuoriclasse della Masi, si tratta della quarta medaglia consecutiva (tra argento e bronzo) nelle ultime edizioni di Mondiali-Europei. La caccia all’oro è solo rimandata ai prossimi anni.

Infine lo stesso Marcello Lambertini centra la top ten nella gara di PreO piazzandosi in quinta posizione: una rassegna da ricordare a lungo per il nostro portacolori di Casalecchio e per tutto il settore Orienteering della Giovanni Masi.

Nella PreO, oltre alla quinta piazza di Marcello Lambertini, da segnalare l’undicesimo posto di Alessio Tenani, il tredicesimo di Simone Frascaroli e il quarantasettesimo di Sebastiano Lambertini. Nella TempO, oltre all’oro di Marcello Lamertini e la quarta piazza di Simone Frascaroli, ci sono la quattordicesima posizione di Alessio Tenani, mentre Sebastiano Lambertini manca l’accesso alla fase finale solo per pochi secondi.