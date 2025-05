Massa-San Carlo. Un evento che unisce la città alla montagna

Domani le strade di Massa si animeranno per la terza edizione della “Massa-San Carlo“, manifestazione sportiva che unisce competizione, inclusione e valorizzazione del territorio. Organizzata da Asd Girls Runners, Asd Afaph e Uisp Massa Carrara, l’evento si è affermato come appuntamento imperdibile per atleti e famiglie. "È una manifestazione che unisce il centro città alla montagna – spiega l’assessore allo Sport Roberto Acerbo – un’occasione per vivere in modo attivo il nostro territorio, socializzare e rimanere insieme a San Carlo in un clima di festa. Lo sport, in questo caso, diventa strumento di promozione turistica e di coesione". Un plauso all’organizzazione, che raccoglie decine di volontari e coinvolge scuole, famiglie e atleti di tutte le età.

Il programma prevede alle 14,30 la cronoscalata ciclistica da piazza Aranci a San Carlo; alle 17, sempre da piazza Aranci, partiranno la camminata ludico-motoria e le gare giovanili, con percorsi dai 150 ai 1900 metri, pensati per coinvolgere bambini e ragazzi di tutte le età. Alle 18,30, la cronoscalata podistica competitiva, valida come Campionato regionale Uisp. Giorgio Berti, presidente della Uisp Massa Carrara, ha sottolineato il salto di qualità della manifestazione: "Siamo partiti in modo spartano, tre anni fa. Poi, grazie al sostegno dell’amministrazione, siamo cresciuti. L’anno scorso eravamo campionato provinciale, quest’anno regionale. Speriamo, il prossimo anno, di arrivare a quello nazionale".

Simone Ortori, consigliere comunale, ha invece ribadito come eventi come questo siano uno stimolo per le istituzioni a investire e migliorare: "San Carlo è uno dei luoghi simbolo della nostra città, e chi arriva per la prima volta rimane incantato. Dobbiamo essere all’altezza di queste aspettative". Ortori ha inoltre ringraziato pubblicamente Eugenio Alphandery, proprietario delle Terme di San Carlo, "per il supporto e la disponibilità che ogni anno dimostra verso l’evento". Al termine delle gare, San Carlo si trasformerà in un luogo di festa con musica e buffet.

Michele Scuto