Massai trionfa nella prestigiosa arena di Pescara. Coach Tommasi: "Vittoria costruita sul sacrificio"

Grande successo per Matilde Massai, portacolori della Bad Players, protagonista al torneo Bt50 Itf a Pescara assieme alla campionessa italiana Maddalena Cini. Alla manifestazione organizzata dall’International Tennis Federation, a cui hanno preso parte atleti da tutta Europa, la coppia Massai-Cini ha domintato il girone e sbaragliato la concorrenza negli scontri diretti. In finale, contro le sorelle grossetane Alice (campionessa del mondo con la Nazionale Under 18) e Gaia Pepi, Massai-Cini hanno vinto un bel primo set 6-4 e travolto le avversarie nel secondo con un inappellabile 6-0, per la soddisfazione dei propri aficionados.

Felice e commosso l’allenatore Alberto Tommasi: "Quasi dieci anni di cammino insieme – racconta il coach –; mi riempie di gioia veder vincere un torneo Itf a Pescara. Per Matilde e per tutta la Bad Factory, che con tanta passione e difficoltà continuiamo a portare avanti. Ma più ancora mi riempie la certezza che ogni passo, ogni fatica, ogni sacrificio è stato il mattoncino per qualcosa di solido e vero. Matilde è cresciuta tanto, dentro e fuori dal campo, e questo è solo merito suo".