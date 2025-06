Massa–San Carlo: Successo per la Corsa Podistica e il Trofeo Giuseppe Badiali

Terza edizione col botto per la Massa–San Carlo, corsa podistica a cronometro indetta dai Gas Runners Massa sotto l’egida del comitato territoriale Uisp di Massa Carrara. Nella gara Podistica master, valida come campionato regionale di corsa a cronometro Uisp, ha fermato il cronometro Mattia Torrioni (Asd Ateltica Amaranto) a 21’46. Per la categoria femminile la prima donna è Nina Gulino (Atletica Castello) con 26’16. Mentre sul 3° gradino del podio il massese Omar Nani in 22’54. Ecco i primi di ciascuna categoria Uisp. Cat. F45: 1) Stefania Scali – Atl. Vinci; veterani G50 1) Annamaria secci – Montecatini Marathon; Veterane H55 1) Cristina De Rocco – Gp Parco Alpi Apuane; H60 1) Patrizia Fera – Monecatini; H65: Nicoletta Ferretti – Uisp Le Terre; Senior C30 1) Matteo Cremoni – Sempredicorsa; D35 1) Christian Falorni- Amaranto ; E40 1) Daniele Rifredi – Atl. Vinci ; F45 1) Nicola cappelli – Gp Parco; G50 1) Nani - Vinci; H55 1) Stefano Ricci – Atl. Vinci; L60 1) Francesco Bozzi - Sempredicorsa: L65 1) Fabio Belletti – Gp Parco; M70 1) Michele D’Alvano – Uisp PI; N75 1) Mauro Berini – Uisp Le Terre. Alle premiazioni il sindaco Persiani, che ha dato anche il via, il consigliere Ortori e Berti di Uisp Massa. In occasione della gara si è svolta una camminata ludica: l’incasso andrà all’associazione Diversamente Splendidi gestita da Laura Lucchini.

Massa San Carlo: un binomio vincente di sport e solidarietà. La gara podistica organizzata da Gas Runners Massa quest’anno è onorificiata dal titolo di campionato toscano di corsa a cronometro Uisp, individuale e a squadre. Con gare giovanili organizzate in collaborazione con Afaph Atletica di Vittoria Bertelloni. Un ringraziamento a istituzioni e attività che hanno contributo a realizzare l’evento, in particolar modo l’istituto Tacca, Ipia Marmo Tecnico di Carrara che mette a disposizione studenti e professori per realizzare i trofei. Grandissimo Successo per il 1° Trofeo Giuseppe Badiali, cronoscalata in bicicletta, organizzata dalla Apua Ciclyng di concerto con il comitato territoriale Uisp di Massa Carrara capitanata da Giorgio Berti. Cinquanta concorrenti si sono contesi il titolo regionale. "Entusiasti tutti gli atleti – ha detto Berti – che hanno potuto ammirare, pur faticando in gara, il paesaggio circostante". I tempi sono stati di grande spessore tecnico. Ecco i verdetti per categoria. Elite SP 1) Federico Esposti – Cicli Mori; M2 1) Walter Fazzi – Bicisport Sanguinetti; M3 1) Felice Rizzo – Asd A. Costruzioni; M4 1) Vincenzo Iannello – Sanguinetti; M5 1) Davide Ferrari – Team Factor HS; M6 1) Massimiliano Lopes Siera Paco – Cs Croce Verde Viareggio; M7 1) Alessandro Griselli – Speedy Bike; M8 1) Daniele Fondelli– Cicli Puccinelli; cat. W (donne unica) 1) Alessandra Lari - Sanguinetti. Trofeo alla memoria di Badiali alla squadra Bicisport Sanguinetti.

Esultano le giovani leve del campionato provinciale Uisp di corsa su strada. Gli atleti erano guidati dal team Afaph dei coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti col supporto dei Gas Runners Massa. I risultati: primi passi B: 1) Tommaso Lenzetti 2) Pablo Ottaviano Sanzione – Afaph; primi passi A: 1) Adele Trevisiol – Afaph (Cp); 1) Luca Lazzarotti – Afaph (Cp) 2) Manuel Santucci – id 3) Federico Corradi – id 4) Leonardo Muttini – id; pulcini: 1) Noah Menchini – Afaph (CP) 2) Diego Bonini – id; 1) Anita Pieraccini – Afaph (CP) 2) Viola Zuccaro Cavicchia – id 3) Sofia Pitanti Coppedè – id; esordienti 1) Leonardo David Mazzoni – Afaph (CP) 2) Lorenzo Grazzini – id; 1) Emma Buttarelli – Atl. Sarzana 2) Emma Dalla Longa – Afaph (CP); Ragazzi A 1) Francesco Lazzarotti – Afaph (CP) 2) Diego Ernesto Francini; 1) Gaia Adele Coppedè – id (CP); Ragazzi B: 1) Luca Pasquini – Afaph (CP) 2)Nicolò Rifredi – Alta Toscana 1) Anastasia Menchini – Afaph (CP); cadette 1) Alessia Giusti – Afaph (Cp) 2) Michela Pieraccini – id.