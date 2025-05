Massimo Bellano confermato alla guida della Omag-Mt per la serie A1

La nuova stagione della Omag-Mt comincia con una conferma importante: Massimo Bellano sarà ancora alla guida della squadra in serie A1. Dopo una stagione straordinaria la società ha scelto di continuare il cammino insieme al coach della promozione e della vittoria in Coppa Italia, riconoscendo il valore del lavoro svolto e la forte sintonia oramai costruita con squadra, staff e ambiente. "Massimo rappresenta perfettamente lo spirito Consolini – dichiara il presidente Stefano Manconi – con competenza, passione e capacità di costruire gruppo. La sua riconferma è la naturale conseguenza di un percorso condiviso che vogliamo portare avanti con ambizione e continuità. Bellano ha saputo trasmettere identità, gioco e passione". Il coach, in ritiro con la nazionale, ribadisce: "Sono molto contento di proseguire il mio rapporto con San Giovanni. Mi sono trovato davvero bene in questa realtà e in questo territorio. La scelta di rimanere nasce innanzitutto da come sono stato accolto e da come ho vissuto questa prima stagione. Naturalmente, c’è anche la volontà di affrontare la nuova sfida della serie A1. Sono convinto che possiamo fare bene anche in A1".