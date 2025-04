Massimo Stano stabilisce il nuovo record europeo di marcia a Prato

Clamoroso al Ferrari! Il campione olimpico Massimo Stano ha vinto la gara dei campionati di società sui 10 km su pista di marcia siglando il nuovo record europeo sulla distanza. Cose mai viste a Prato in tantissimi anni di storia sportiva della nostra città. Un risultato davvero incredibile quello fatto registrare dalla medaglia d’oro di Tokio sui 20 km e mondiale 2022 (Eugene, Oregon) sui 35 km. Stano ha fermato le lancette su un favoloso crono di 37:33.03, superando il 37:53.09 dello spagnolo Francisco Javier Fernandez stabilito nel 2008 e demolendo ovviamente anche il primato italiano di Ivano Brugnetti (37:58.6 nel 2005). Il tempo ottenuto a Prato è anche il terzo tempo di sempre al mondo. Al Ferrari si è presentato in forma strepitosa anche l’altro big azzurro Francesco Fortunato, arrivato vicinissimo con 37:34.90, quarto all time a livello mondiale e secondo di ogni epoca in Europa. Una coppia di assi che fa sognare, verso i prossimi eventi internazionali, e che intanto può gioire per aver riscritto una pagina di storia.

Ed è bello che questo sia successo a Prato, in una disciplina che vanta tradizioni importanti in città e su una pista che è stata agognata per moltissimi anni e che ora dimostra di poter produrre anche dei record clamorosi. Ora per entrambi gli azzurri pugliesi l’obiettivo si sposta sugli Europei a squadre di Podebrady, che si svolgeranno tra poco più di un mese (18 maggio), in attesa dei Mondiali di settembre a Tokyo, consapevoli che il test di Prato è andato a meraviglia. "Tutto mi aspettavo, tranne che di andare così forte – ha detto al termine il campione olimpico –. Mi trovo in piena fase di carico, che proseguirà anche nella prossima settimana, in vista degli Europei a squadre. Ho affrontato la gara in libertà, probabilmente questo mi ha aiutato. Le condizioni erano ideali, con una leggera pioggia che non dava fastidio e senza vento. Poi c’è stato lo stimolo del duello con Fortunato, anche gli spettatori si sono divertiti e credo che alla fine la vittoria più bella di oggi sia proprio la risposta del pubblico. È chiaro che questa distanza non ha lo stesso valore di quelle più lunghe, ma è il segnale che sto lavorando bene". Nella stessa giornata, a conferma della velocità della pista pratese, è caduto infatti anche il primato italiano juniores con Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle) che in 39:24.99 ha ritoccato il suo 39:31.25 della scorsa stagione a Lima quando riuscì a cogliere il bronzo mondiale under 20.

Massimiliano Martini