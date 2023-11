Master ad Arezzo. Track & Field. Di Benedetto e Gallorini super

Ottime prove nella mezza maratona di Arezzo per i portacolori della Track & Field. Doppia vittoria di categoria al femminile per Chiara Gallorini (11° assoluta, prima nella categoria F45 in un’ora, 25’ e 32") e Marika Di Benedetto (17° assoluta, prima nella categoria F35 in un’ora, 31’ e 29"). Gradino più alto del podio anche al maschile grazie al grande ritorno alle gare fidal di Marco Rotelli: primo nella categoria M55 in un’ora, 19’ e 50". Nella stessa categoria terzo Roberto Bordino in un’ora, 25’ e 22’ , alla seconda mezza in poche settimane. Il più veloce degli atleti Track&Field master Grosseto è stato Matteo Mugnaioli in un’ora, 16’25", 37° assoluto in una gara di livello tecnico molto alto. Nella gara di Latera invece Renato Goretti si conferma per il terzo anno consecutivo il migliore della categoria dei più grandi (H) . Per il terzo anno consecutivo infine, gli atleti della Track&Field master Grosseto saranno premiati dal Coni: riconoscimento alla squadra di Marcia maschile campione d’Italia e per Joachim Nshimirimana. Premi a Sandra Franceschini e Nottolini Claudio entrambi campioni d’Europa individuali e primatisti italiani.