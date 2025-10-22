Master, arrivano 24 medaglie. La Track & Field super ai Campionati Europei

La Track & Field Master Grosseto ancora protagonista ai campionati Europei Over 35 di atletica leggera che si sono appena conclusi nell’isola di Madeira, in Portogallo. Gli atleti grossetani hanno conquistato il podio per ventiquattro volte, sicuramente la società italiana con più medaglie nella manifestazione: in totale sono nove i titoli di campione d’Europa oltre a otto medaglie d’argento e sette di bronzo a dimostrazione che il sodalizio grossetano sta, anno dopo anno, lavorando egregiamente.

Edoardo Alfieri è stato l’assoluto protagonista della squadra grossetana. Ha infatti vinto a livello continentale bissando addirittura il titolo mondiale che aveva conquistato negli Stati Uniti nell’ultima edizione dei Mondiali Master. Impresa storica per Teresa Aufiero, la prima italiana di sempre a concludere una 10 km di marcia su strada nella categoria F80.

Queste tutte le medaglie: Teresa Aufiero oro 5 km, oro 10 km , argento team 10 km, Edoardo Alfieri oro 10 km, argento Team 10 km, argento 20 km, oro team 20 km, Andrea Romanelli argento 10 km, argento team 10 km, argento 20 km, argento team 20 km, Biagio Giannone bronzo 10 km, oro team 10 km, bronzo 20 km, Gino De Lello argento team 10 km, oro team 20 km, Gianni Siragusa bronzo team 10 km, oro team 20 km, Alessandro Volpi bronzo team 10 km, oro team 20 km, Franco Venturi oro team 20 km.

Due i rappresentanti del mezzofondo con il capolavoro di Gabriele Lubrano che, dopo l’ottavo posto nei 5000, conclude terzo la 10 km di corsa su strada. Sfortunato Joaquin Nshmirimana, in testa fino a 2 km dalla fine, poi costretto a rallentare per problemi ad un ginocchio, concludendo stoicamente ottavo la gara si mette comunque al collo il bronzo a squadre insieme a Gabriele che bissa quindi il podio.