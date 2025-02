Master Round. Mastini ko, ma ora c’è la Coppa. Chiavenna al posto d’onore

Tre indizi fanno una prova, a Varese c’è aria di crisi. Nella settima giornata di IhL-Master Round i Mastini hanno subito il terzo ko consecutivo, questa volta cedendo con un netto 6-3 ad Alleghe. Salvo colpi di scena i gialloneri chiuderanno il girone al quarto posto, ma ciò che preoccupa è il pessimo stato di forma proprio nel momento in cui arrivano le Final Four casalinghe di Coppa Italia. Sabato, alle 19 a Varese, i lombardi ospitano la corazzata Caldaro (l’altra semifinale è Aosta-Feltre, mentre la finale sarà domenica).

Semaforo rosso anche per Chiavenna in IhL Division 1. I verdeblu hanno ceduto 5-2 nello scontro al vertice con il Pustertal, che ha chiuso così al primo posto il Master Round dimostrando di avere qualcosa in più rispetto ai lombardi. Seconda posizione, invece, per Chiavenna: ai quarti di finale dei playoff sarà sfida con l’ostico Cadore, apparso dominante nel Qualification Round.

Ale.Ste.