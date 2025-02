Master Round. Varese si inchina alla capolista. E il Como evita l’ultimo posto

Termina con una sconfitta il Master Round di IhL per Varese, che cede con onore alla capolista Caldaro. Incoraggiante prova dei Mastini, che possono guardare con più ottimismo agli imminenti playoff scudetto. Varese, come accaduto nella Regular Season, chiude al quarto posto anche la seconda fase stagionale e sabato dunque inizieranno i quarti di finale dei playoff. I gialloneri affronteranno l’ostico Alleghe. Sfida al meglio delle cinque gare, con Varese che può provare a sfruttare il vantaggio di poter giocare almeno due match sul proprio campo.

In ogni caso i veneti sono un avversario in grande crescita e per avere la meglio servirà ritrovare la miglior versione possibile dei Mastini. Una versione mancata per parecchie settimane, ma che forse sta ritornando. Finisce invece con un sorriso la pessima stagione del Como: i lariani battono Bressanone ed evitano l’ultimo posto in classifica.

