"Match Ball Firenze e Tc Italia Forte dei Marmi: 3-3 nella sfida di andata dei play out"

Finisce in parità 3-3 la sfida di andata dei play out di serie A1 di tennis fra Match Ball Firenze e Tc Italia Forte dei Marmi. "E’ stata una giornata lunga e faticosa - afferma il vicepresidente del Match Ball, Leonardo Casamonti - iniziata alle 10 del mattino e terminata alle 20 con un pareggio. Siamo andati 2-2 con i singolari grazie alle vittorie di Heller e Ferrari, per poi vincere un doppio a testa. Il Tc Italia, come ben sapevamo, è una squadra forte. In campo comunque abbiamo visto un Match Ball unito e che non ha mai mollato, mostrando qualità e giocando alla pari con gli avversari. Ora dobbiamo dare il massimo nella gara di ritorno, la difficile trasferta di domenica a Forte dei Marmi. Ho grande fiducia nel gruppo che sarà trascinato dai nostri uomini di punta Heller, Ferrari e Capecchi, sotto la regia del capitano Francesco Caforio".

Il circolo fiorentino è già al lavoro per programmare la trasferta: "Il Tc Italia è al Forte dei Marmi - dice l’organizzatrice Chiara Casamonti - quindi è una trasferta comoda e ci stiamo preparando con macchine e pulmini. Chi vuole venire a sostenere la squadra in questa ultima importante giornata deve mandare un whatsapp o telefonare al 333 8261001. Sarà una giornata da affrontare con concentrazione e l’atmosfera sarà tosta data la tifoseria carica degli avversari".