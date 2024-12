Match clou del campionato. La capolista Lodi in trasferta affronta i veneti del Trissino

E’ in programma oggi il match clou della serie A che vedrà impegnato il Lodi capolista sul campo del Trissino. Di fatto si sfideranno le due squadre più in forma del campionato in queste prime otto giornate di gioco. L’Amatori Wasken Lodi ha costruito la sua prima posizione in classifica con una delle migliori difese di sempre. Grimalt ha collezionato sin qui solo 12 reti in 400 minuti con una media di 1,50 gol subiti, di cui la metà subite in una sola gara contro Bassano.

A.S.