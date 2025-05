Matilde Contri brilla nel Campionato Italiano Velocità: terzo podio a Magione

Aveva debuttato nel Campionato Italiano Velocità femminile il mese scorso sul tracciato di Misano Adriatico, piazzandosi terza in "gara 1" e seconda in "gara 2". E Matilde Contri è riuscita a ben figurare anche pochi giorni fa a Magione, tornando sul podio. La pilota di Prato, che corre sotto le insegne del Team Granducato, si è cimentata nel duplice "Motorsprint Round" del CIV: entrambe le gare sono state vinte da Josephine Bruno, ma Contri ha confermato la crescita tecnica mostrata al debutto. Se nella prima gara si è classificata quarta, ad un passo dalla "top three", in gara 2 la sua costanza è stata premiata: è riuscita a reggere il ritmo del gruppo di testa e quando a poche curve dal traguardo la rivale Arianna Barale è scivolata, Matilde si è fatta trovare pronta ed è riuscita ad approfittare dell’errore dell’avversaria per assicurarsi la terza posizione finale. Sin qui, i numeri parlano chiaro: tre podi in quattro gare. E su queste basi, la giovane "centaura" tenterà di ripetersi sul circuito di Modena, per un duplice impegno già fissato per il mese di luglio.