Matilde, regina dello skate a 12 anni: “Los Angeles è il sogno, ma prima devo indossare la maglia della nazionale”

Matilde ci ha preso gusto. E dopo aver vinto il titolo italiano juniores, lo scorso anno, a Lignano Sabbiadoro (Udine), si è ripetuta in questi giorni a Caivano, in provincia di Napoli. Matilde di cognome fa Solieri, è un asso dello skateboard e ha solo 12 anni. Compiuti da poco, tra l’altro, perché Matilde è nata a Bologna il 31 agosto 2013. Il papà si chiama Federico, la mamma Elisa. Il fratellino che si è dato al nuoto, è Emiliano e ha solo cinque anni.

Matilde, l’avevamo lasciata in quinta elementare.

"E quest’anno, come promesso, ho frequentato la prima media alle scuole Galilei".

Come è andata?

"Bene, sono stata promossa in seconda".

Materie preferite?

"Sempre italiano e tedesco".

Dalle elementari alle medie…

"Il passaggio non è stato semplice. O meglio, la difficoltà è stata nel conciliare lo studio con lo sport. I compiti sono aumentati. Tenere il passo di tutto non è stato facile".

Nonostante tutto…

"Nonostante tutto sono stata promossa in seconda e mi sono tolta la soddisfazione di rivincere il titolo italiano".

Dica la verità: se lo aspettava?

"No, sinceramente non pensavo al bis. Però è vero che sono migliorata. Che ho fatto tanti sacrifici, con l’aiuto della mia famiglia, per presentarmi all’appuntamento nel migliore dei modi".

Tra tre anni ci sono i Giochi Olimpici di Los Angeles.

"Lo so, ma temo siano troppo vicini".

E il suo sogno?

"Certo che volare alle Olimpiadi sarebbe fantastico. Prima, però, devo fare tanta strada. Devo conquistare, per esempio, un posto in nazionale. In questo momento sono ancora troppo giovane".

Maglia azzurra, quando?

"Beh, penso sui 13-14 anni. Non è un obiettivo temporale nemmeno troppo distante. Ma i Giochi in California sono davvero troppo vicini".

Dove si allena?

"A Bologna, spesso in Piazza Lucio Dalla".

Il suo allenatore?

"Mattia Restante. Mi dà consigli, suggerimenti. Mi spinge ad andare avanti".

Il futuro?

"Alla scuola non rinuncio".

Ma da grande cosa vuole fare?

"Prima devo finire le medie. Poi pensare al liceo".

Ha già deciso quale?

"Mi piacerebbe il liceo sportivo per assecondare anche le mie inclinazioni agonistiche. Ma non sarà facile".

Perché?

"Serve una media alta".

La sua media attuale?

"Tra il sette e l’otto".

Non male.

"Grazie, ma serve di più".

Torniamo all’impresa di Caivano.

"Mi è piaciuta e mi sono divertita tanto".

Perché ha vinto?

"Rivincere non mi è dispiaciuto, è chiaro. Ma l’aspetto più divertente è stato ritrovare tanti amici provenienti da tutta Italia. Siamo stati davvero bene insieme".

Ma lo skate non può essere pericoloso?

"No, se lo affronti con giudizio e con le protezioni necessarie non si corrono rischi particolari. Al massimo qualche sbucciatura. Ma ci può stare".

Scuola, sport e…

"Lettura". Ultimo libro letto? "Il lunedì è tutta un’altra storia. Molto piacevole".

Adesso cosa l’attende?

"Sul momento la scuola. Poi, ci sarà anche la Winter League dal punto di vista sportivo".

Altri sacrifici?

"Beh, si tratterà di girare un po’ tra Milano, Piacenza, Cesena e Verona. Vedremo cosa combinerò".

E Los Angeles?

"Lontana come chilometraggio, troppo vicina temporalmente. E poi, ripeto, devo migliorare e devo crescere. Per conquistare la maglia azzurra. Solo in quel momento, dopo gli scudetti che ho vinto nelle ultime due stagioni, ci sarà la possibilità di affrontare nuovi discorsi".

Dodici anni, un talento straordinario per lo skate, ma anche una notevole maturità. La disciplina dello skate, con Matilde Solieri come protagonista, è decisamente in buone mani.