Matilde, una corsa d’entusiasmo. In sella a una Yamaha per sognare: "Voglio giocarmi il titolo, ci credo»

"Mi sto allenando da settimane, fra pista e lavoro in palestra. L’obiettivo stagionale? Quest’anno devo puntare a giocarmi il titolo". E’ la dichiarazione d’intenti di Matilde Contri, in vista della stagione sportiva delle due ruote che prenderà il via il mese prossimo.

La carica non manca alla pilota di Prato che sarà ai nastri di partenza del Campionato Italiano Velocità femminile: inizierà correndo con la sua Yamaha R3 a Misano il 5 ed il 6 aprile prossimi. Non solo, perché parteciperà anche ad alcune tappe del Campionato Europeo Femminile: la duplice corsa che si terrà in Romagna il mese prossimo sarà valida per entrambe le competizioni, con le tappe successive che vedranno la sportiva pratese correre in Ungheria e Croazia. Nel CIV 2024, Contri si è piazzata sesta nella classifica generale, a riprova di una crescita costante.

"Ho chiuso il campionato in sesta posizione assoluta e sono davvero contenta e emozionata – ha detto - due anni fa sembrava già un traguardo il fatto di poterci essere e ora sono vicina alle posizioni che contano".

La sua partecipazione all’edizione 2025 era in forse, a causa della difficoltà nel reperire sponsor.

"Credo che il motociclismo femminile sia in crescita, a dispetto di qualche pregiudizio che soprattutto negli scorsi anni ancora aleggiava – ha più volte ricordato la diretta interessata – ma il motociclismo in generale è uno sport dispendioso tanto sul piano fisico quanto su quello economico".

Uno scoglio, quest’ultimo, che per il momento è stato aggirato, se non del tutto superato, ed è chiaro che un rendimento costante capace di proiettarla verso la lotta per il campionato potrebbe aprirle scenari decisamente più rassicuranti ed interessanti sotto questo punto di vista.

Alle soglie dei 26 anni, per Matilde l’annata in corso potrebbe essere quella della definitiva consacrazione. Lei ci crede ed è pronta a dare il massimo. Dopo aver sfruttato le passate stagioni per crescere ed aver tratto il massimo dalla moto, lei stessa è consapevole di dover scalare l’ultimo gradino e di dover fare il salto di qualità definitivo. Ce la metterà tutta.

Contri, in alcuni round stagionali (iniziando proprio da Misano Adriatico) incrocerà anche Lorenzo Dalla Porta, che correrà nel Campionato Italiano Velocità, nella categoria maschile "600". E chissà che i prossimi mesi non possano rivelarsi prolifici per entrambi gli esponenti di spicco del motociclismo pratese.

Giovanni Fiorentino