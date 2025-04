Matteo Belardinelli conquista il bronzo ai tricolori di doppio Under 15

Il cussino Matteo Belardinelli ha vinto il bronzo ai tricolori di doppio Under 15 di tennistavolo in coppia con Danilo Faso del Servigliano. Grazie alle classifiche ed ai punteggi acquisiti in stagione, anche quest’anno il camerte Belardinelli ha avuto la possibilità di giocare la gara di doppio dei campionati italiani, in corso a Terni, con Faso, n. 1 d’Italia. Per la coppia Faso-Belardinelli, dopo i successi facili dai sedicesimi ai quarti, è arrivata la sconfitta 3-1 nella semifinale dai bravissimi romani Comani-De Biasi; peccato per un set perso sfortunatamente 14-12 e perché l’altra coppia favorita della Lombardia Nino-Trevisan (n. 2 d’Italia) era stata sconfitta ai quarti.

Nel singolo Belardinelli (n. 14 del torneo) ha superato il criterium iniziale, entrando nei primi 32; nella seconda fase non ha giocato bene e non è arrivato agli ottavi. La stagione del camerte è positiva perché nel ranking nazionale (non giovanile) è passato in pochi mesi dalla 6ª categoria personale a disputare i tricolori 3ª categoria con una vittoria; ha vinto un torneo a Cortemaggiore battendo avversari più grandi e quotati; ha contribuito col 75% di vittorie al 2° posto del Cus Camerino del torneo di C/2 a squadre; ha rappresentato le Marche alla Coppa delle Regioni assieme ad Ausili del Fabriano e la Firmani dell’Ascoli con un 6° posto che è il miglior risultato regionale negli ultimi 20 anni.